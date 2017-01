Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: super ingaggio e 'percentuale alla Pogba'

29/01/2017 09:01

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Operazione rinnovo per 'Gigio' Donnarumma. Il campioncino del Milan è al centro di svariate voci di calciomercato, complice un contratto che non è stato ancora prolungato. Così, nonostante alcune critiche per le recenti prestazioni, Galliani sembra sempre più intenzionato a mettere nero su bianco. Il calciomercato Milan potrà vedere presto la blindatura del suo miglior prospetto.

Donnarumma al momento guadagna circa 150mila euro a stagione (fino a giugno 2018), molto poco visto il suo valore di mercato superiore ai 50 milioni. Galliani avrà quindi l'arduo compito di trattare con Mino Raiola che, riporta il 'Corriere dello Sport', potrebbe chiedere circa 4,5 milioni a stagione (compresi i bonus), circa 25 volte l’attuale ingaggio. Tuttavia, la dirigenza milanista, forte della volontà del calciatore di restare, potrebbe offrire circa 2,5 milioni che andrebbero a crescere stagione dopo stagione in base a determinati bonus.

La cifra può sembrare lontana dalle pretese dell'agente ma, considerato l'ingaggio degli altri campioni presenti in rosa (il capitano Montolivo prende 2,5 milioni a stagione), è in linea con la politica rossonera. I cinesi, inoltre, dovrebbero poi garantire un cospicuo bonus alla firma di Donnarumma, oltre e una percentuale sulla cifra della futura rivendita (operazione simile a quella compiuta da Raiola con Pogba alla Juve). Tra i club che hanno mostrato interesse per Donnarumma al momento ci sono le 'big' di Premier League (Manchester City, United e il Chelsea) ma anche il Real Madrid lo segue da vicino. In Italia è stato invece accostato spesso alla Juventus come erede di Buffon.

M.D.A.