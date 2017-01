Calciomercato Juventus, Marotta cerca affari last minute

29/01/2017 08:39

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ore di grande lavoro per Paratici e Marotta. I dirigenti della Juventus stanno sondando il calciomercato alla ricerca dei calciatori adatti da regalare ad Allegri. Nonostante l'acquisto di Tomas Rincon, l'obiettivo è rinforzare anche il centrocampo, oltre alla fascia sinistra. I nomi caldi del calciomercato Juventus al momento sono tre: Luiz Gustavo, Leandro Paredes e Sead Kolasinac.

Per quanto riguarda il centrocampista argentino, che piace anche in Premier League, potrebbe esserci l'offerta giusta al fotofinish. La Juve, infatti, avrebbe proposto 25 milioni alla Roma per Paredes, ma l’operazione potrebbe essere portata a termine dopo l’ultimo assalto a Luiz Gustavo, in programma lunedì. Al momento, la società bianconera smentisce, ma il forte interesse per Paredes resta.

Un altro nome che fa gola a Marotta è Luiz Gustavo. La prima offerta bianconera, riporta 'Tuttosport', è stata rifiutata (2 milioni di prestito e riscatto a 13), ma sembrano ancora esserci i margini per mettere in piedi un’operazione last minute. I tedeschi chiedono 15 milioni più 3 di bonus, ma non è escluso che si possa trovare un accordo per cifre più basse qualora la Juve dovesse aumentare l'offerta.

Calciomercato Juventus, si insiste anche per Kolasinac

Con la cessione di Patrice Evra, la Juventus è alla ricerca di un nuovo esterno difensivo. Il primo nome sul taccuino è sempre quello di Sead Kolasinac, campione dello Schalke 04 con il contratto in scadenza a giugno. I bianconeri da settimane no riescono a trovare l'accordo coi tedeschi, mentre è di ieri la notizia dell'inserimento del Chelsea di Conte. Lo Schalke continua a fare resistenza, ma non è escluso che si possa trovare un accordo last minute. Sul fronte cessioni, infine, si attendono novità sull'affare che può portare Hernanes al Genoa.

M.D.A.