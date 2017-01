Calciomercato Milan, le alternative a Ocampos

29/01/2017 08:03

CALCIOMERCATO MILAN OCAMPOS / Il calciomercato Milan entra nel vivo. Quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura, i rossoneri sono ancora alla ricerca di un esterno offensivo per colmare il vuoto lasciato da Niang, accasatosi di recente al Watford. Così, dopo aver vagliato svariati nomi, Adriano Galliani negli ultimi giorni si è fiondato su Lucas Ocampos, come ammesso da lui stesso: "Tra Milan e Genoa c'è l'accordo, il Marsiglia deve dare l'ok: aspettiamo". L'affare sembrava ormai prossimo alla chiusura, con visite mediche già programmate ed esclusione dai convocati genoani per il match odierno contro la Fiorentina. Tuttavia, la notizia che scombussola il calciomercato rossonero è il ritardo che i francesi (proprietari del cartellino) stanno avendo nel prendere una decisione definitiva, cosa che avrebbe fatto innervosire Galliani, il quale potrebbe presto abbandonare questa pista per fiondarsi su altri nomi. Da Lazovic a Giaccherini, passando per Musonda: le prossime ore potrebbero essere decisive per regalare a Montella un nuovo attaccante.

Calciomercato Milan, da Lazovic a Giaccherini: le alternative a Ocampos

L''opzione B' in casa Milan porta comunque a un asse col Genoa. Se l'affre Ocampos dovesse sfumare definitivamente, infatti, Galliani sarebbe pronto a trattare con Preziosi l'acquisto di Darko Lazovic, esterno offensivo 26enne arrivato in Italia due anni fa ed entrato stabilmente tra i titolari genoani. Per Montella sarebbe una valida alternativa, considerata anche la capacità di giocare in molteplici ruoli.

Un altro nome che stuzzica la fantasia milanista, inoltre, è Charly Musonda, giovane talento belga di proprietà del Chelsea. L'esterno classe '96 potrebbe essere disposto a cambiare maglia per trovare più spazio e continuare la sua crescita altrove. Galliani vorrebbe prelevarlo in prestito gratuito fino al termine della stagione, ma Conte per ora fa resistenza. Prima di essere 'bocciato' da Spalletti, Musonda è stato anche nel mirino della Roma.

Più difficile, infine, arrivare ad Emanuele Giaccherini, che ha mostrato la volontà di lasciare il Napoli dato lo scarso utilizzo imposto da Sarri. Gli azzurri, però, sono già in procinto di cedere Gabbiadini ed El Kaddouri e difficilmente saranno propensi a privarsi anche dell'ex Juve. Come anticipato da Calciomercato.it, Giaccherini piace anche alla Roma.

M.D.A.