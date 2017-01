Calciomercato Monaco, Falcao rivela: "Ho rifiutato tre volte la Cina"

29/01/2017 00:46

CALCIOMERCATO MONACO/ Radamel Falcao ha rifiutato tre volte le offerte arrivate dai club cinesi: lo ha rivelato lo stesso attaccante del Monaco tentanto negli ultimi giorni anche dal Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. "Ho detto tre volte no alle offerte che mi sono arrivate dalla Cina - ha rivelato in conferenza stampa Radamel Falcao - non è stato semplice rifiutarle sia per me che per i soldi che avrebbe preso il Monaco, ma a Montecaro sto bene. Non mi sono dimenticato come si gioca, qui mi sento benissimo, voglio vincere con questa squadra e dimostrare di essere ancora al cento per cento".

S.F.