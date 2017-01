Calciomercato Juventus, Conte fa sul serio: che sgarbo

29/01/2017 05:17

JUVENTUS KOLASINAC CHELSEA / La Juventus non ha intenzione di mollare la presa per Sead Kolasinac, ma il muro eretto dallo Schalke 04 potrebbe rivelarsi più duro da scalfire anche a causa della concorrenza agguerrita. Di giorno in giorno, trovano sempre maggiori conferme le nostre anticipazioni in merito al pressing della Premier League per il difensore bosniaco. Secondo 'calciomercato.com', infatti, il Chelsea si sarebbe inserito nella trattativa tra bianconeri e club tedesco per garantire ad Antonio Conte un rinforzo molto importante, vista la capacità di giostrare sia come esterno che come terzo centrale a sinistra.

D.T.