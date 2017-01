Ligue 1, 22a giornata: colpaccio Bordeaux, pari tra Rennes e Nantes

29/01/2017 00:37

RISULTATI LIGUE 1/ In serata, sono andate in scena cinque partite valevoli per la 22a giornata del campionato francese. Di seguito tutti i risultati.

ANGERS-METZ 2-1

25' Tait, 32' Nguette, 25

BASTIA-CAEN 1-1

26' Saint-Maximin, 45' Rodelin

LORIENT-DIJON 2-3

1O' Diony, 50' Marveaux, 70' Loties, 60' Waris, 93' Lees Melou

NANCY-BORDEAUX 0-2

68' aut. Cuffaut, 88' Malcom

RENNES-NANTES 1-1

45' Iloki, 85' Gnagnon

CLASSIFICA: Monaco* 48; Nizza* 46; Paris Saint-Germain* 45; Lione* 37; Olympique Marsiglia 33; Bordeaux 32; Guingamp* 31; Saint-Etienne*, Rennes 30; Tolosa*, Lille, Nantes 26; Nancy*, Dijon 24; Montpellier, Angers 23; Bastia, Caen* 22; Metz* 21; Lorient 18.

*una partita in meno.