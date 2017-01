Calciomercato Inter, Eder: "Ho la fiducia di Pioli"

29/01/2017 04:50

CALCIOMERCATO INTER EDER - Eder allontana le voci che lo vorrebbero lontano dall'Inter in questa finestra invernale del calciomercato: "Si lavora per giocare, però ho sempre detto che in campo do il massimo e il mister fa le scelte che ritiene più giuste - ha dichiarato l'attaccante a 'Sky Sport' dopo la vittoria contro il Pescara - In una squadra come l'Inter c’è concorrenza e io me la gioco con Perisic: lui è un grande giocatore, adesso è il titolare, però io sento tutta la fiducia del mister".



G.M.