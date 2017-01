29/01/2017 00:06

LIGA ANTICIPI - Vittorie per Eibar e Celta Vigo negli anticipi della 20° giornata di Liga. I baschi hanno superato per 3-1 il Deportivo La Coruna, mentre i galiziani hanno espugnato per 2-0 il campo del Laganes.



Eibar-Deportivo La Coruna 3-1



Laganes-Celta Vigo 0-2

G.M.