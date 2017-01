Inter-Pescara, messaggio di Gabigol a Pioli: "Sono pronto"

29/01/2017 00:17

INTER PESCARA/ Altra serata da subentrante per Gabigol che ha giocato uno scorcio di Inter-Pescara, entrando al posto di Candreva e scatenando i tifosi nerazzurri che lo hanno ormai eletto idolo indiscusso. Al termine della partia, il talento brasiliano ha parlato così: "Sono troppo contento di essere entrato oggi, aiuto sempre, ma è importante che vinca la squadra, sono troppo felice. I tifosi sono sempre così entusiasti - ha dichiarato Gabigol a 'Inter Channel' - Il mister parla tanto con me? Ora sono più veloce, più forte, rispetto a quando sono arrivato, sono contento, tutti i giocatori e il mister parlano con me. Io sono pronto, ho sempre lavorato bene e sono felice qui, contento per la vittoria della squadra".

S.F.