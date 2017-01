Calciomercato Inter, D'Ambrosio: "Il rinnovo sarebbe un bel premio"

28/01/2017 23:44

CALCIOMERCATO INTER D'AMBROSIO - Danilo D'Ambrosio, a segno questa sera contro il Pescara, si è soffermato sul possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 con l'Inter: "Penso al quotidiano, a mettere in difficoltà il mister. Se dovesse arrivare poi il rinnovo, sarebbe un bel premio per me e per la mia famiglia - ha detto il terzino nerazzurro a 'Sky Sport' - Con Pioli è cambiata la qualità e la quantità del lavoro che facciamo in allenamento, l'attenzione che mettiamo in ogni aspetto. La Juventus? Come rosa siamo alla pari. Loro, a differenza nostra, sono andati meglio nei campionati precedenti: è un fattore di autostima, che passa anche dai risultati e dalle prestazioni".



G.M.