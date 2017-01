Inter-Pescara, Kastanos: "Classifica? Ci vuole un miracolo"

28/01/2017 23:33

INTER PESCARA/ Grigoris Kastanos ha analizzato ai microfoni di 'Sky Sport' la sconfitta rimediata questa sera dal Pescara in casa dell'Inter: "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, siamo scesi in campo dando tutto, abbiamo provato anche a giocare ma la sfortuna non ci ha aiutato - ha dichiarato il centrocampista di proprietà della Juventus - Classifica dura? Ci siamo riuniti con la squadra e abbiamo detto di non guardare la classifica, serve un miracolo ma a volte i miracoli ci sono nel calcio, niente è impossibile".

S.F.