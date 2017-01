Pescara, Oddo su Caprari: "Rimarrei deluso se andasse via"

28/01/2017 23:30

PESCARA ODDO CAPRARI - Massimo Oddo si è sofefrmato anche sul futuro di Caprari al termine del match perso dal Pescara contro l'Inter: "Non credo che vada via - ha sottolineato l'allenatore dei 'Delfini' a 'Sky Sport' - Dobbiamo lottare fino in fondo tutti insieme, come l’anno scorso abbiamo gioito tutti insieme. Io lotto da un anno e mezzo e vorrei che tutti facessero così. Rimarrei molto deluso se qualche giocatore decidesse di andare via perché la situazione è difficile".

G.M.