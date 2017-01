Inter-Pescara, Oddo: "Ci dobbiamo appellare all'istinto di sopravvivenza"

28/01/2017 23:21

INTER PESCARA ODDO - Ennesima sconfitta in campionato per il Pescara. Massimo Oddo analizza la pesante sconfitta sul campo dell'Inter: "Sappiamo che la situazione non è per niente facile, ma ci dobbiamo appellare all'istinto di sopravvivenza - ha dichiarato l'allenatore ospite a 'Premium Sport' - Quando hai davanti l'Inter la lotta diventa difficile, ma i ragazzi danno sempre tutto. La nostra filosofia é di arrivare ai risultati con il gioco e la portiamo sempre avanti. Mi sono arrabbiato non per la sconfitta o per i gol presi, ma per in alcune circostanze siamo deconcentrati e prendiamo gol. Tutte le gare sono complicate: sappiamo che è un’impresa difficile, però dobbiamo fare il massimo fino al termine del campionato".

G.M.