Inter-Pescara, Pioli: "Lotteremo per la Champions, con la Juve sfida fondamentale"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

28/01/2017 23:03

INTER PESCARA PIOLI - Sorride Stefano Pioli al termine del vittorioso match contro il Pescara, che vale la settima vittoria consecutiva per l'Inter. Il tecnico nerazzurro però 'allontana' l'impegno di domenica prossima per il sempre attesissimo 'Derby d'Italia' contro la Juventus, preferendo concentrarsi prima sulla Lazio: "Vittoria meritata. La sfida con la Juventus è fondamentale, ma ora siamo concentrati sulla Coppa Italia" - ha detto Pioli a 'Premium Sport' - Abbiamo giocato contro un buon Pescara, che ci ha creato delle difficoltà. Abbiamo creato tanto e alla fine anche meritato. Nella gestione della palla potevamo essere più precisi, è normale che non possiamo giocare 90 minuti a ritmi altissimi, ma la gestione tecnica della palla deve essere precisa".

CRESCITA - "Stiamo facendo delle buone cose ma sono sicuro che possiamo fare meglio. Ho giocatori di livello che stanno facendo molto ma non siamo arrivati ancora al nostro massimo e questo ci deve dare grande fiducia. Abbiamo margini di miglioramento. Bisogna convincere i giocatori che, per il bene della squadra, bisogna mettere da parte gli individualismi. Lavoriamo tutti insieme su certi concetti, dobbiamo essere squadra. C'è una base buona sulla quale ricostruire. Sono rimasto impressionato dalla loro voglia di fare le cose nel modo giusto. Siamo l'Inter, una squadra che ha voglia di vincere, noi dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita, dando sempre il massimo”

JUVENTUS - "Andremo a Torino per dare il massimo e per giocare da Inter, con la voglia di fare la partita. Vogliamo tornare a giocare la Champions League: siamo una grande squadra, con una tradizione di livello mondiale, questa società deve sempre lottare per il vertice e per raggiungere le prime posizioni".

GABIGOL - "Gabriel fa parte del gruppo in tutto e per tutto. E' cresciuto tanto, nella voglia di allenarsi aveva probabilmente bisogno di tempo anche per capire il nuovo metodo. E' un ragazzo giovanissimo che gioca in una grande squadra. Se gioca in Coppa Italia? C'è la possibilità, è una gara difficile. Poi come sempre si inizia in undici, ma saranno importanti anche i cambi".