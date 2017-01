Coppa d'Africa, Senegal-Camerun 0-0 (4-5 dcr): i Leoni Indomabili volano in semifinale

28/01/2017 22:57

COPPA D'AFRICA/ Si ferma ai quarti di finale la cavalcata del Senegal in Coppa d'Africa: in semifinale ci va il Camerun dopo un quarto di finale che si è protratto fino ai calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto di Sadio Mane, l'uomo più rappresentativo della Nazionale senegalese. Avanti i 'Leoni Indomabili', fuori il difensore del Napoli Koulibaly e l'attaccante della Lazio Keita che torneranno a breve in Italia.

SENEGAL-CAMERUN 0-0 (4-5 dcr)

Sequenza rigori: Koulibaly gol, Moukandjo gol, Kara gol, Oyongo gol, Sow gol, Teikeu gol, Saivet gol, Zoua gol, Mane sbagliato, Aboubakar gol.

S.F.