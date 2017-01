Inter-Pescara, Eder: "Non abbiamo paura della Juve"

28/01/2017 22:46

INTER PESCARA EDER - L'Inter non si ferma più e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Eder ha messo la firma sul 3-0 al Pescara: "Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e dobbiamo mettere sempre queste qualità e questa determinazione. Ci mancava un pò di essere squadra, ora mettiamo tutto e i risultati non arrivano pee caso - ha dichiarato l'attaccante a 'Premium Sport' - Dobbiamo lavorare cosi, con umiltà, come stiamo facendo tutta la settimana. Mister Pioli quando è arrivato ha detto che ci sono grandi giocatori in rosa e che dobbiamo aiutarci. Oggi siamo quarti, ma c'è tanta strada da fare per arrivare al nostro obiettivo. Icardi? E' bello vedere una punta che segna tanto e che fa segnare i compagni. La sfida contro la Juventus? Dobbiamo rispettarli ma non avere paura, dobbiamo andare li e fare la nostra gara".

G.M.