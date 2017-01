Serie A, Inter-Pescara 3-0: Pioli piazza la settima vittoria consecutiva!

28/01/2017 22:39

INTER PESCARA/ Non si ferma più l'Inter di Stefano Pioli: battendo il Pescara 3-0 nell'anticipo serale della 22/a giornata di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato la settima vittoria consecutiva in campionato, portandosi al quarto posto in classifica davanti alla Lazio, sconfitta nel pomeriggio dal Chievo. Gara senza storia quella andata in scena a San Siro, con gli uomini di Pioli avanti di due reti nel primo tempo grazie a D'Ambrosio e Joao Mario. Di Eder, a metà ripresa, la rete che ha chiuso definitivamente i giochi.

INTER-PESCARA 3-0

23' D'Ambrosio, 43' Joao Mario, 72' Eder

CLASSIFICA: Juventus punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter 42* Lazio 40*, Atalanta 38, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 30, Chievo 28*, Bologna 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Genoa 24, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone 10, Palermo 10, Pescara 9*.