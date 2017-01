Calciomercato Milan, furia Galliani: salta l'arrivo di Ocampos?

28/01/2017 22:30

CALCIOMERCATO MILAN/ Potrebbe sfumare clamorosamente l'arrivo di Lucas Ocampos al Milan. Quando tutto sembrava ormai fatto per i rossoneri che avevano già programmato le visite mediche per il talento argentino, è arrivato il colpo di scena. Come riportato da media francesi, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani si sarebbe stufato di aspettare l'ok al trasferimento da parte del Marsigilia, società proprietaria del cartellino di Ocampos girato in prestito la scorsa estate al Genoa. I rossoneri, al momento, si stanno quindi guardando attorno alla ricerca di un'alternativa all'argentino, valutando Lazovic del Genoa e Musonda del Chelsea. Attese novità nelle prossime ore, anche se al momento, per Ocampos sembra profilarsi una permanenza al Genoa proprio nel giorno in cui il tecnico dei rossoblu Ivan Juric lo aveva escluso dai convocati per il match di campionato contro la Fiorentina.

S.F.