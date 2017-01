28/01/2017 22:23

CALCIOMERCATO CHIEVO MARAN - Rolando Maran, al termine del match vinto contro la Lazio, non ha escluso un colpo in attacco per questi ultimi giorni di calciomercato: "Davanti siamo pochi, vediamo se riusciremo a rinfoltire il reparto", ha detto l'allenatore clivense a 'Sky Sport'.

G.M.