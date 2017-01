Calciomercato Chelsea, Sirigu è il 'piano b' di Conte

28/01/2017 22:15

CALCIOMERCATO CHELSEA/ Idea Salvatore Sirigu per il Chelsea di Antonio Conte, alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Begovic ormai in partenza dai 'Blues'. Stando a quanto riportato da 'Le10Sport', il club londinese avrebbe sondato il terreno per l'estremo difensore italiano del Paris Saint-Germain attualmente in prestito al Siviglia, considerato come il piano b nel caso fallisse l'assalto a Gordon del Celtic. Come riferito da Calciomercato.it nelle scorse settimane, su Sirigu c'è anche il Nizza.

S.F.