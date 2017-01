Calciomercato Inter, le ultime di CM.IT sul futuro di Santon

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/01/2017 21:58

CALCIOMERCATO INTER SANTON - Nonostante l'assenza di Ansaldi, anche queste sera Davide Santon non è stato schierato titolare da Pioli nel match tra Inter e Pescara. Nonostante la nuova esclusione, come raccolto da Calciomercato.it, a meno di un improvviso cambio di scenario il difensore ex Newcastle resterà in maglia nerazzurra in questa sessione invernale del calciomercato. Lo stesso Santon nel pre-gara dell'anticipo di 'San Siro' ha dichiarato sul proprio futuro: "Ho sempre voluto rimanere, poi ci sono dei momenti difficili in cui puoi trovare spazio o meno. Devo essere bravo a prendere il massimo dai momenti che il tecnico mi concederà".

G.M.