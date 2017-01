PAGELLE E TABELLINO DI INTER-PESCARA: João Mário versione bomber, Bahebeck in confusione

Marco Di Nardo

28/01/2017 22:50

PAGELLE E TABELLINO DI INTER PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI – Grazie ad una superba prestazione di D’Ambrosio (alla sua prima rete stagionale) ed ai gol di João Mário ed Eder, Pioli conquista la settima vittoria consecutiva. Ad Oddo non basta un buon Verre. Male Miranda e Bahebeck.

INTER

Handanovic 6 – Viene impegnato poche volte e qualche errore tra i pali lo commette. Bene però nelle uscite alte.

D'Ambrosio 7 – Segna il suo primo gol stagionale sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 22’. Bravo nell’accompagnare sempre l’azione offensiva, creando una situazione di due contro uno a fare. Dall’84’ Santon – s.v.

Medel 6,5 – Bravo nel giocar d’anticipo per poi far ripartire velocemente l’azione offensiva.

Miranda 5,5 – Troppe sbavature in fase difensiva e poco deciso in alcuni interventi, tiene così spesso in apprensione la difesa dell’Inter.

Nagatomo 6 – Partita giocata in maniera semplice dal terzino giapponese che, rispetto a D’Ambrosio, accompagna meno l’offensiva dei nerazzurri.

Gagliardini 7 – Si alterna bene con Brozovic in fase di costruzione. Bravo nell’aiutare la difesa quando il Pescara prova ad attaccare centralmente.

Brozovic 7 – Veloce e preciso nell’allargare subito il gioco sulle fasce, si propone spesso in attacco per andare al tiro.

Candreva 6,5 – Si scambia spesso la posizione con Perisic, per non dare punti di riferimento al Pescara. Dal 76’ Gabriel – s.v.

João Mário7,5 – Intelligente tatticamente, gioca spesso tra le linee, consentendo ai due esterni alti di accentrarsi ed andare liberamente al tiro. Segna il suo secondo gol consecutivo su assist di Perisic.

Perisic 7 – Bravo sia nell’accentrarsi per far andare al cross liberamente Nagatomo, sia nell’andare al cross sul fondo. Ottimo l’assist che ha permesso a João Mário di andare in rete. Dal 70’ Éder 6,5 – Dopo 2’ dalla sua entrata in campo, segna il gol del 3 a 0 su assist di Icardi.

Icardi 6,5 – Il suo protegger palla, consente alla squadra di salire. Il suo gioco di sponde ed il suo movimento senza palla, consente ai trequartisti di attaccare facilmente la profondità. Da un suo assist, arriva il gol di Eder al 72’.

All. Pioli 7 – Conquista la settima vittoria di fila giocando un ottimo primo tempo e i 25’ minuti finali del secondo.

PESCARA

Bizzarri 6 – Non può far nulla sui tre gol dell’Inter. Bene nelle uscite alte e nei disimpegni con i piedi.

Zampano 5 – Affrontare giocatori come Perisic e Candreva non è semplice, ma il giovane terzino non oppone grande resistenza.

Coda 6 – Dei quattro difensori, è l’unico che riesce a mantenere bene la posizione, arginando come può Icardi.

Stendardo 5,5 – Sbaglia nel farsi attaccare alle spalle da João Mário, in occasione del secondo gol dell’Inter. Bene nel gioco aereo e nel giocare d’anticipo. Dal 54’ Crescenzi 6 – Rispetto a Biraghi, si sovrappone molto a Verre, andando spesso al cross.

Biraghi 6 – Dopo un primo tempo giocato con molta timidezza, cresce nella ripresa come difensore centrale, facendo alcuni buoni interventi.

Benali 6 – Con le sue giocate, riesce a velocizzare la manovra di gioco del Pescara.

Bruno 5,5 – Con il suo fisico, riesce a contrastare al meglio i centrocampisti dell’Inter. Leggermente lento però in fase di costruzione.

Memushaj 5 - Tanta corsa ma poca qualità e quantità, non riuscendo quasi mai a fare bene entrambe le fasi di gioco.

Kastanos 6 – Bravo nell’accentrarsi e nell’andare spesso al tiro, creando pericoli ai nerazzurri. Dall’81’ Cubas – s.v.

Bahebeck 5 – Sbaglia nel lasciare la marcatura su D’Ambrosio, in occasione del primo gol dell’Inter. Si intestardisce troppo con azioni personali, perdendo spesso palla e consentendo all’Inter di ripartire in contropiede. Dal 75’ Cerri – s.v.

Verre 6,5 – Ci mette tanta grinta e velocità, pronto sempre ad inserirsi centralmente. Sia a destra che a sinistra, prova a vivacizzare la manovra del Pescara.

Arbitro: Calvarese 5,5 – Prestazione quasi sufficiente del direttore di gara della sezione di Teramo che annulla giustamente il gol del Pescara al 22’, per fuorigioco di Verre, ma sbaglia nel convalidare il gol di Eder al 72’ in quanto, c’è Icardi in posizione di fuorigioco al momento del passaggio all’ex Sampdoria.

TABELLINO

INTER-PESCARA 3-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio (84’ Santon), Medel, Miranda, Nagatomo, Gagliardini, Brozovic, Candreva (76’ Gabriel), João Mário, Perisic (70’ Éder), Icardi. A disposizione: Carrizo, Ranocchia, Murillo, Andreolli, Pinamonti, Banega, Kondogbia, Palacio, Biabiany. All. Pioli

Pescara (4-3-3):Bizzarri, Zampano, Coda, Stendardo (54’ Crescenzi), Biraghi, Benali, Bruno, Memushaj, Kastanos (81’ Cubas), Bahebeck (75’ Cerri), Verre. A disposizione: Fiorillo, Gyömbér, Delli Carri, Muric, Mitrita, Pepe, Maloku, Milicevic. All. Oddo

MARCATORI: 23’ D’Ambrosio (I), 43’ João Mário (I), 72’ Eder (I)

ARBITRO: Calvarese Gianpaolo (Sez. di Teramo)

AMMONITI: 54’ Nagatomo (I), 67’ Biraghi (P)

ESPULSI: -