Calciomercato Juventus, super offerta per Paredes: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

28/01/2017 21:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Tra la Juventus e Leandro Paredes l’amore forse non è mai finito del tutto. Ma questa per il centrocampista della Roma, già corteggiato la scorsa estate dai bianconeri (che lo avrebbero girato all’Empoli), il treno verso Torino potrebbe essere quello giusto. Marotta e Paratici vogliono aggiungere un centrocampista all’organico per liberare Hernanes al Genoa e temono che il muro del Wolfsburg su Luiz Gustavo (i tedeschi non vogliono cederlo senza l’obbligo di riscatto) potrebbe non ammorbidirsi dopo l’ennesimo tentativo in programma lunedì. Dunque Leandro Paredes, centrocampista argentino classe 1994, potrebbe essere il nuovo obiettivo al fotofinish. La Juve avrebbe fatto un’offerta di 25 milioni per il giocatore alla Roma, l’operazione potrebbe essere portata a termine proprio dopo l’ultimo assalto per Luiz Gustavo, in programma lunedì. Al momento, la Juventus smentisce, ma il forte interesse per Paredes resta.