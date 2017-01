Calciomercato Inter, Ausilio: "Mi risulta una cosa su Verratti"

28/01/2017 21:22

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO - L'Inter sogna in grande e giù si muove per il calciomercato della prossima estate. Piero Ausulio si è espresso sulle future mosse dei nerazzurri, ad iniziare da Berardi e Bernardeschi: "Pioli è amante del calcio e dei calciatori bravi, però sono di altre società. Noi possiamo solo fargli i complimenti - ha detto il Ds interista a 'Mediast Premium' - Un'Inter italiana? E' più una cosa che state cavalcando mediaticamente: l'Inter ha il dovere di pensare alla qualità prima di tutto, se sono italiani meglio ancora. Mi piace sottolineare la presenza di Pinamonti, in panchina stasera".

VERRATTI E GAGLIARDINI - "Verratti è in una squadra che non mi risulta voglia venderlo. Per quest'anno sul mercato abbiamo fatto quello che volevamo fare. Gagliardini era il nostro primo ed unico obiettivo e siamo contenti di come si sia inserito subito. E' difficile giocare a 'San Siro' ed è difficile giocare nell'Inter: siamo orgogliosi di quello che ha fatto. La squadra non ha nulla da invidiare a quelle che ci sono davanti, ma il progetto è partito dopo e va consolidato. Stiamo costruendo qualcosa e solo il tempo ci dirà se la strada è quella giusta. Ma sono convinto di sì".

PIOLI - "Ha tante qualità, non lo conoscevo sinceramente e ho cercato di prendere informazioni. Non ero sorpreso di quello che poteva dare in campo: quello che non conoscevo è l'attenzione che dedica ai dettagli e anche alla cura di quello che avviene fuori dal campo, che hanno solo i grandi".

G.M.