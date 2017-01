ZONA MISTA - Lazio-Chievo, Parolo e le scintille a fine gara: "Spero che i bambini..."

28/01/2017 21:15

LAZIO CHIEVO/ Marco Parolo ha commentato così le scintille tra un tifoso biancoceleste e Lucas Biglia al termine del match di campionato che ha visto la Lazio perde in casa contro il Chievo: "C'è stato un battibecco, ognuno può avere la sua opinione. Ma penso che non si possa dire nulla stasera, né tantomeno a uno come Biglia, che oltre a essere il nostro Capitano, è uno che ci mette sempre l'anima - ha spiegato Parolo ai cronisti in zona mista tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - Noi siamo con lui. Forse bisogna avere il modo per esprimere le proprie opinioni e sapere quando è il momento giusto per farlo. Ma siamo tutti con lui. Inter? E' la rivincita, potrà essere la botta per reagire, la squadra c'è. Dobbiamo reagire di squadra e di gruppo".

REAZIONE - "Siamo stati un po' imprecisi. Ma dopo la trasferta a Torino dovevamo reagire e lo abbiamo fatto: c'è stata la voglia, sfido chiunque a mettere in dubbio la prestazione della squadra, il calcio a volte è strano. Ci serve per crescere, a volte bisogna capire che le partite che non si vincono si possono pareggiare. Ognuno può pensare quello che vuole, ma cercavamo una reazione dopo la sfida contro la Juventus. Questa c'è stata, ma se si vuole prendere la sconfitta di stasera come un segnale negativo, si faccia pure, ognuno può pensare quello che vuole".

"Spero i bambini non abbiano visto, è stato un gesto bruttissimo - ha dichiarato Parolo a 'Lazio Style Channel' - ognuno può dire quello che pensa ma ci sono modi e tempi. Abbiamo dieso tutti Biglia, è il nostro esempio, capitano e leader. Possono dirci che siamo scarsi per aver sbagliato tanti gol, ma non che non ci abbiamo messo l'anima. Sorrentino ha fatto i miracoli, certe volte la palla non vuole entrare".

S.F.