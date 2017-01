Lazio-Chievo, Inzaghi: "Dura da digerire, speriamo di 'rubacchiare' anche noi in futuro"

28/01/2017 20:55

LAZIO CHIEVO INZAGHI - Lazio beffata dal Chievo nell'anticipo dell''Olimpico'. Simone Inzaghi è ovviamente dispiaciuto del ko caslaingo maturato nel finale: "Il calcio non fa sconti e l'ha dimostrato anche stasera. Abbiamo fatto un'ottima gara e mi dispiace per i ragazzi. Meritavamo di vincere, ma se non fai gol può starci di prenderlo alla prima occasione loro - ha sottolineato il tecnico laziale a 'Sky Sport' - Sarà dura da digerire, però già da domattina dovremo lasciare da parte questa brutta botta: martedì c'è l'Inter e una partita importante di Coppa Italia. Ci servirà per crescere: secondo me l'abbiamo giocata bene, ma sappiamo com'è il calcio. Ho detto ai ragazzi di rialzare la testa ed essere fieri perché abbiamo disputato un'ottima gara. Abbiamo tanti giovani e ci servirà per essere più spietati in zona gol. Speriamo di poter 'rubacchiare' qualcosa anche noi in futuro. L'episodio a fine gara? Ho visto solo ora cos'è successo sugli spalti e la discussione di Biglia con il tifoso. Lui è il nostro capitano ed è il primo a non essere contento. Lucas ha fatto un'ottima gara e deve essere fiero della sua prestazione".

G.M.