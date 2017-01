Juventus, profezia di Hernanes: un indizio di calciomercato?

28/01/2017 21:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Hernanes potrebbe aver lasciato un indizio di calciomercato con l'enigmatico video postato sul suo profilo 'Instagram'. Il 'Profeta' bianconero, cercato dal Genoa e dal Fenerbahce, ha mandato il seguente messaggio ai tifosi: "Momento profetico: nel tuo percorso, la voglia indica soltanto la direzione dove vuoi andare, però la cosa più importante è se sei pronto e preparato per raggiungerla, quindi sei pronto?". Che sia la preparazione per un nuovo percorso lontano dalla Juventus? Basterà aspettare la fine del mercato di gennaio per scoprirlo.

S.F.