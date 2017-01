Lazio-Chievo, tensione all''Olimpico': tifoso contesta Biglia

Dall'inviato Valerio Cassetta

28/01/2017 20:25

LAZIO CHIEVO TIFOSO BIGLIA - Contestazione solitaria di un tifoso della Lazio al termine del match dell''Olimpico' perso contro il Chievo. L'uomo, al triplice fischio finale, ha raggiunto l'ingresso del tunnel degli spogliatoi dirigendosi verso Biglia: il tifoso ha contestato a livello verbale il capitano biancoceleste, che non ha affatto gradito l'episodio. I due sono stati poi divisi dagli steward, con Biglia che ha già lasciato lo stadio. Il tifoso in questione ha poi raggiunto nuovamente gli spalti dove ha avuto un'altra discussione piuttosto animata con Tounkara, giocatore fuori rosa della Lazio che aveva preso le difese di Biglia. Il giovane attaccante in tribuna avrebbe sferrato un colpo all'uomo, con l'intervento della Digos che si è reso necessario per sedare la situazione. Il tifoso, Tounkara e un'altra persona vicina a quest'ultimo sono stati successivamente scortati al commissariato dello stadio, dov'era presente anche il presidente laziale Lotito. Per Tounkara è stato predisposto il Daspo.

G.M.