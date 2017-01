PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-CHIEVO: Sorrentino insuperabile, Anderson non basta

Davide Ritacco

28/01/2017 20:02

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-CHIEVO PROMOSSI E BOCCIATI – Al 90’ la doccia gelata per Inzaghi e la sua Lazio. Inglese all’improvviso segna dopo i miracoli di Sorrentino. Felipe Anderson si accende a sprazzi e Parolo è sfortunato e impreciso. Biglia mediocre mentre Djordjevic è arido.

LAZIO

Strakosha 5,5 – Punito al 90’ da un destro sporco di Inglese che lo sorprende. A parte uno spavento su un destro di Cacciatore fuori di poco, non aveva praticamente ma dovuto intervenire.

Basta 6 – Qualche buona iniziativa sulla destra specialmente nel primo tempo quando si è presentato anche al tiro. Ha dato il suo contributo senza osare. Dal 83’ Lombardi s.v.

de Vrij 5,5 – Si perde Inglese e paga l’unica distrazione di una partita che sembrava senza problemi. Alla fine zero punti e distrazione imperdonabile.

Hoedt 5,5 – Colpevole come il collega dello svariano sul blitz di Inglese. Subisce anche lui una punizione severa.

Radu 6 – Qualche buona discesa arrivando spesso sul fondo ma anche mettendo male molti palloni.

Parolo 6 – E’ quello che ci ha provato di più. Tra lui e il tanto sospirato gol si è frapposto uno straordinario Sorrentino. Partita comunque confortante dopo le ultime uscite sottotono.

Biglia 5 – Era chiamato ad una partita da protagonista ma invece l’argentino continua a navigare nella mediocrità. Deve ritrovare brillantezza e tornare ad illuminare la Lazio.

Milinkovic-Savic 5,5 – Questa volta la sua fisicità e potenza non hanno avuto la forza di sfondare il muro avversario. Nervoso da inizio partita e scarsamente lucido.

Felipe Anderson 6,5 – Sprazzi del miglior Felipe Anderson. Quando ha spazio e voglia di puntare l’avversario è imprendibile. Inzaghi lo libera da impostazioni tattiche ed infatti le azioni migliori nascono dai suoi piedi.

Djordjevic 4,5 – Si allunga la striscia negativa che lo vede a digiuno in campionato da Aprile scorso. E’ vero che le possibilità sono state minime vista l’esplosione di Immobile ma è altrettanto vero che lui fa poco per mettersi in mostra. Dal 74’ Rossi 5,5 – Il ragazzino strappato alla primavera entra per tentare l’assalto finale ed invece la Lazio subisce il gol letale.

Lulic 5,5 – Non un primo tempo esaltante, un po’ meglio nella ripresa ma non esaltante. Si accende ad intermittenza sbagliando però qualche pallone di troppo.

All. Inzaghi 5,5 – Dopo la sconfitta prevedibile di Torino contro la Juventus arriva uno stop interno ed imprevisto contro il Chievo. Lazio sicuramente sfortunata e con assenze pesanti ma la beffa finale incide sul proprio campionato.

CHIEVO

Sorrentino 7,5 – Si erge a protagonista negando ripetutamente il vantaggio ai padroni di casa accanendosi in particolar modo con Parolo al quale nega la gioia del gol in almeno tre occasioni. Serata di grazia.

Cacciatore 6 – Buone diagonali e tanta attenzione in fase difensiva, limitando bene Lulic. Concede poco ma non attacca praticamente mai.

Gamberini 5,5 – Tanti interventi a vuoto ma anche tanti appoggi sbagliati che spesso hanno bloccato sul nascere le ripartenze gialloblù.

Spolli 6 – Passo differente con F.Anderson e Lulic ma fa buona guardia in marcatura su Djordjevic che non ha vita facile. Dal 78’ Dainelli s.v.

Gobbi 6 – Soffre la velocità di Felipe Anderson ma al primo affonda (al 90’) offre l’assit vincente ad Inglese.

Bastien 5,5 – Viene lanciato in campo da Maran per approfittare della sua velocità nelle ripartenza ma il belga si vede poco e di ripartenze nemmeno l’ombra. Dal 79’ Rigoni s.v.

Radovanovic 6 – Mette ordine in mezzo al campo cercando anche di far ripartire l’azione ma è costretto al gioco orizzontale.

Hetemaj 6,5 – Il guerriero finlandese è tra gli ultimi ad alzare bandiera bianca. Nonostante non sia in perfette condizioni non rinuncia a scendere in campo e dare il suo enorme contributo in mezzo al campo. La fatica gli fa perdere lucidità.

De Guzman 5,5 – Gara anonima con pochi spunti degni di nota. Qualche passaggio interessante ma nulla più. Dal 64’ Izco 6 – Il suo ingresso in campo non lancia certo segnali di arrembaggio ma tende più a rafforzare il fortino clivense.

Birsa 5,5 – Schierato da seconda punta si vede ma prova comunque a pungere con inserimenti veloci. Peccato che il miglior pallone gli capiti sulla testa e non sul sinistro educato.

Inglese 6,5 – Partita sbiadita fino al 90’ quando diventa unico protagonista siglando il gol vittoria e riportando alla vittoria il suo Chievo e mettendo in crisi la Lazio in un colpo solo.

All. Maran 6,5 – Passato il momento difficile, tra risultati negativi e infortuni vari. Stasera all’Olimpico, ad esempio, Inglese era l’unico attaccante a disposizione. La vittoria sofferta la 90’ lo ripaga del periodo buio.

Arbitro: Fabbri 5,5 – Direzione di gara con qualche ombra quella condotta dal giovane arbitro di Ravenna che non accetta le proteste sopra le righe. A farne le spese è Milinkovic-Savic che rischia anche il secondo giallo per una simulazione. Nel primo tempo, qualche dubbio sul presunto tocco con il braccio di Gamberini sul cross nell'area piccola di Anderson. Poteva starci il penalty. Al 77’ la Lazio protesta per un fallo di mano di Spolli in area di rigore ma il pallone colpisce la spalla destra del difensore.

TABELLINO

LAZIO-CHIEVO 0-1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta (dal 83’ Lombardi), de Vrij, Hoedt, Radu (dal 75’ Luis Alberto); Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Djordjevic (dal 75’ Rossi), Lulic. A disp.: Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Lukaku, Leitner, Murgia, Kishna. All.: S. Inzaghi



Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli (dal 78’ Dainelli), Gobbi; Bastien (dal 80’ Rigoni), Radovanovic, Hetemaj; De Guzman (dal 64’ Izco); Birsa, Inglese. A disp.: Seculin, Bressan, Sardo, Depaoli, Kiyine, Ngissah, Vignato. All.: Maran

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 90’ Inglese (C)

Ammoniti: 30’ Milinkovic-Savic (L), 45’ Cacciatore (C), 70’ Izco (C), 85’ Lulic (L)

Espulsi:

Note: