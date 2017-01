Serie A, Lazio-Chievo 0-1: beffa di Inglese nel finale

28/01/2017 19:53

SERIE A LAZIO CHIEVO / Partita a senso unico allo stadio 'Olimpico' tra Lazio e Chievo. Al termine di 90 minuti di dominio assoluto, i biancocelesti sono usciti sconfitti dal campo dopo una rete di Inglese nei minuti finali. Decisive anche le prodezze di Stefano Sorrentino, che in molteplici occasioni ha salvato gli ospiti dal gol. Nel primo tempo, dopo un inizio coraggioso dei ragazzi di Maran, la Lazio ha impiegato circa un quarto d'ora per iniziare a macinare gioco nella metà campo avversaria. Da segnalare diverse occasioni di Felipe Anderson e una bella parata del portiere clivense su un colpo di testa di Parolo. La ripresa è proseguita sulla falsa riga del primo tempo, con sporadiche occasioni per il Chievo. Tuttavia, dopo un contropiede al 90', Inglese è riuscito a beffare la difesa laziale depositando in rete il gol del vantaggio. Fischi all'uscita dal campo per la Lazio, che non è riuscita a riprendersi dalla brutta prestazione fornita domenica scorsa contro la Juventus.

Lazio-Chievo 0-1: 90' Inglese (CH)

CLASSIFICA: Juventus punti 48, Roma 47, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 30, Chievo 28, Bologna 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Genoa 24, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone 10, Palermo 10, Pescara 9.

M.D.A.