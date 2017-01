29/01/2017 04:04

CALCIOMERCATO JUVENTUS IVANOVIC / Non sarà semplice per la Juventus mettere le mani su Branisalv Ivanovic. Il difensore del Chelsea è stato accostato a più riprese ai bianconeri, ma il 'Daily Mirror' fa sapere che anche Leicester, West Bromwich Albion e Crystal Palace avrebbero sondato il terreno per l'esperto centrale. Il futuro del giocatore rimane ancora incerto, ma meno vicino all'Italia ed alla Serie A.

O.P.