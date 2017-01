29/01/2017 01:12

CALCIOMERCATO TORINO MARTINEZ / Josef Martinez lascia il Torino. L'attaccante - si legge su 'Tuttosport.com' - è volato negli Usa per effettuare le visite mediche con l'Atlanta United. Il calciatore si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto, con un possibile incasso da parte dei granata di 4,6 milioni di euro in totale.

M.S.