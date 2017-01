28/01/2017 19:30

CALCIOMERCATO FIORENTINA UFFICIALE SAPONARA / La Fiorentina ha annunciato di aver chiuso l'operazione con l'Empoli per il passaggio in viola di Riccardo Saponara. Il trequartista ex Milan si trasferisce a Firenze a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, come apprendiamo dal sito ufficiale della compagine gigliata.