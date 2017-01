FA Cup, le big non sbagliano: Chelsea e City ok. Tottenham col brivido!

28/01/2017 19:10

FA CUP RISULTATI / Manchester City, Chelsea e Tottenham passano tutte il turno di FA Cup e non raggiungono il Liverpool nella lista delle escluse eccellenti. Senza storia le partite per gli uomini di Guardiola e di Conte che hanno regolato con un passivo pesante le avversarie. Più complessa invece la qualificazione al turno successivo per gli Spurs: subito sotto per 0-2 nel primo tempo contro il Wycombe, i padroni di casa recuperano sul 2-2 a metà ripresa. Il finale è pieno di sorprese: prima Thompson riporta in vantaggio gli ospiti poi Dele Alli trova il pari allo scadere, fino al gol sulla sirena di Son al 97esimo per il 4-3 defintivo.

Blackburn-Blackpool 2-0

Burnley-Bristol City 2-0

Chelsea-Brentford 4-0

Crystal Palace-Manchester City 0-3

Lincoln City-Brighton 3-1

Middlesbrough-Accrington 1-0

Oxford-Newcastle 3-0

Rochdale-Huddersfield 0-4

Tottenham-Wycombe 4-3

