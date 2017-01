Ligue 1, Lione-Lille 1-2: Lacazette non basta, OL ko

28/01/2017 19:06

LIONE LILLE BENZIA / Non basta il solito Lacazette al Lione. Valbuena e compagni, nonostante l'esordio dal primo minuto di Depay, sono stati battuti in casa dal Lille. A decidere il match, valevole per la 22esima giornata di Ligue 1, è stato Benzia con una doppietta.

Lione-Lille 1-2: 38' e 80' Benzia, 86' Lacazette

CLASSIFICA: Monaco 48; Nizza 46; Paris Saint-Germain 45; Lione 37; Olympique Marsiglia 33**; Guingamp 31; Saint-Etienne 30; Rennes, Bordeaux 29; Tolosa 26, Lille** 26; Nantes 25; Nancy* 24; Montpellier** 23; Dijon, Bastia, Caen*, Metz* 21; Angers 20; Lorient 18.

*una partita in meno

**una partita in più

M.S.