Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 28 gennaio ai nostri utenti

ESCLUSIVO

28/01/2017 18:05

CALCIOMERCATO RISPOSTE MARCHETTI 28 GENNAIO / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.

Giovanni Luffarelli: Inter - Verratti?

È un'opportunità sulla quale l'Inter sta lavorando per il mercato estivo. Suning vorrebbe giocatori italiani giovani di primissima fascia e Verratti è certamente uno di loro. Ma la concorrenza è molta.

Luca Palazzini: Su Lapadula-Marsiglia c'è qualcosa di vero?

Non credo che il Milan lo dia. Sicuramente si è fatto apprezzare per i gol nella sua stagione d'esordio ma i rossoneri non hanno intenzione di cambiare.

Davide De Meo: Roma, dopo Grenier chi può arrivare?

La Roma sta lavorando alla cessione di Paredes. Poi eventualmente cercherà di migliorare ulteriormente la rosa. Ormai molto difficile Defrel. Si lavora per Donsah a centrocampo.

Mattia Carabini: Tolisso-Juve?

Non credo, per lo meno non in questa sessione di mercato. La Juve aveva provato a prendere Luiz Gustavo in prestito ma il Wolfsburg ha detto no. Ci sono voci su Paredes ma non abbiamo ancora conferme certe.

Raffaele Squitieri: Napoli acquisterà un altro giocatore?

No. Il Napoli ha sistemato la rosa con l'arrivo di Pavoletti ad inizio mercato. Ha preso Leandrinho e ora vedrà se le offerte per Gabbiadini soddisfano le richieste della società.

Filippo Ilardi @beloragazo: Fiorentina su Saponara, potrebbe essere Badelji il sostituto di Paredes?

La Fiorentina ha preso Saponara. È notizia, data da Sky, pochi minuti fa. Non credo che questo preluda alla cessione di Badelj (che è un giocatore molto apprezzato: la Roma dovrebbe stringere per Donsah) anche perché i ruoli sono diversi.