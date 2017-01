28/01/2017 18:00

UDINESE MILAN GALLIANI FEBBRE / Assenza dell'ultimo minuto in casa Milan. Nessuna defezione per Vincenzo Montella però. A saltare la trasferta di Udine - come riporta 'gazzetta.it' - sarà Adriano Galliani. L'Amministratore delegato rossonero, sempre a seguito della squadra, su consiglio dei medici sarà costretto a guardare la partita in tv a causa della febbre.

M.S.