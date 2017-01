Calciomercato Lazio, Tare conferma: "Rinnovo di Biglia a buon punto"

28/01/2017 17:42

CALCIOMERCATO LAZIO / Ultimi giorni di calciomercato per le squadre italiane. Tante sono le formazioni in cerca di ulteriori acquisti per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi. Tra rinnovi, cessioni e acquisti, anche Igli Tare sta lavorando alacremente per il calciomercato Lazio. Il direttore sportivo ha fatto il punto della situazione a pochi minuti dalla partita contro il Chievo Verona: "Biglia vicino al rinnovo? Se lo dice lei (ride, ndr). Abbiamo avuto un incontro positivo con lui e il suo agente - le sue parole a 'Premium Sport' - Io ci credo solo quando le cose sono fatte, ma penso che siamo a buon punto. Mercato? Abbiamo le idee chiare sul progetto già dall'anno scorso. Abbiamo deciso di non proseguire con alcuni calciatori, i nostri giovani sono cresciuti tantissimo. Ma contemporaneamente vogliamo creare uno zoccolo duro capace di guidare questi giovani. L'obiettivo primario è l'Europa, poi se arriva la Champions ben venga. Keita? Nessuno l'ha messo sul mercato, vogliamo trattenerlo. Se da entrambe le parti la volontà sarà questa non vedo perché debba partire". Calciomercato.it ha già parlato della questione rinnovo tra Biglia e la Lazio. Si attende quindi il definitivo accordo tra le parti.

Se il rinnovo di Biglia è tra le questioni più importanti da risolvere per il ds laziale, oggi i biancocelesti sono impegnati in una gara importante nella rincorsa al terzo posto: "E' una partita importante, a maggior ragione perché la classifica è stretta. Terzo posto? Non deve essere un problema di lottare o meno per il terzo posto. Noi dobbiamo pensare a partita dopo partita e a fine campionato tireremo le somme. La squadra ha dimostrato di avere la stoffa per stare ai vertici".