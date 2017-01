Cagliari-Bologna, i convocati di Rastelli: out Farias, torna Di Gennaro

28/01/2017 17:48

CONVOCATI CAGLIARI BOLOGNA / Sono 21 i convocati di mister Rastelli per la sfida di domani. Il tecnico del Cagliari dovrà fare a meno di Farias e Padoin, che non hanno recuperato dai rispetti infortuni. Ci sarà, invece, Di Gennaro. Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione per il match contro il Bologna:

Colombo, Gabriel e Rafael; Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Isla, Mastino, Miangue, Murru, Pisacane, Salamon; Antonini Lui, Dessena, Di Gennaro, Ionita, Tachtsidis; Borriello, Giannetti, Sau, Serra.

M.S.