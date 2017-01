Calciomercato Lazio, l'Atletico Madrid chiude per Cerci: "Offerte poco convincenti"

28/01/2017 17:33

CALCIOMERCATO LAZIO CERCI ATLETICO MADRID / Il futuro di Alessio Cerci è un po' più lontano da un possibile ritorno in Italia. Come spiega 'As', le proposte presentate finora sono state ritenute tutte insoddisfaccenti dall'Atletico Madrid: "Cerci non dovrebbe partire a gennaio, a meno che non arrivi un’offerta interessante sia per lui che per noi", le parole di un portavoce dei 'Colchoneros' riportate dalla testata spagnola.

Come vi abbiamo raccontato, Cerci è il primo obiettivo della Lazio in caso di partenza di Kishna.

D.G.