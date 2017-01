Cagliari-Bologna, Rastelli: "Trovato nuovi equilibri. Farias e Padoin out"

28/01/2017 17:31

CAGLIARI BOLOGNA RASTELLI / Giornata di vigilia per il Cagliari di Rastelli. Il tecnico, intervenuto in sala stampa, ha presentato la sfida di domani contro il Bologna, annunciando l'assenza di due pedine fondamentali: "Farias e Padoin sono out - esordisce l'allenatore ex Avellino - Non siamo riusciti a recuperarli; torna invece Di Gennaro. Affrontiamo il Bologna in un momento molto positivo per loro, voglio ringraziare i nostri tifosi che hanno risposto alla chiamata: domani ci sosterranno in tanti. I tanti infortuni patiti non so quasi mai stati di natura muscolare, la preparazione non c'entra nulla".

CONCORRENZA SULLA SINISTRA - "Murro o Miangue? Giocherà chi merita, il posto fisso non esiste per nessuno. Non sto pensando al mercato, la mia testa e quella dei ragazzi è focalizzata solo sulla sfida di domani".

NUOVO CAGLIARI - "Nel 2017 abbiamo trovato nuovi equilibri: ora ragioniamo partita per partita, che sia in casa o trasferta. L'attuale classifica ci aiuta a lavorare serenamente".