28/01/2017 17:19

CALCIOMERCATO ROMA CARNEVALI DEFREL SASSUOLO / Sfuma il sogno Defrel per la Roma. Quest'oggi c'è stato un incontro a Milano tra Baldissoni ed il Sassuolo, ma l'affare non sembra essersi sbloccato: "Abbiamo incontrato la Roma questa mattina. Ci hanno chiesto Defrel e Pellegrini ma non se ne farà nulla", ha spiegato l'ad neroverde Giovanni Carnevali a 'Sky Sport'.

D.G.