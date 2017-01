Calciomercato Roma, agente Baselli: "Nessun contatto, vediamo cosa succede"

28/01/2017 17:13

CALCIOMERCATO ROMA BASELLI / Calciomercato.it vi ha già parlato dell'interessamento della Roma per Baselli del Torino, un'operazione che potrebbe prendere il volo considerando l'impiego del centrocampista da parte di mister Mihajlovic. L'ex Atalanta non sta trovando continuità quest'anno in mediana e l'ipotesi giallorossa stuzzica la fantasia, l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha però affermato: "Non c'è stato nessun contatto, però vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", come riporta 'corrieregiallorosso.com'.

O.P.