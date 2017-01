Serie B, i risultati della 23a giornata: Benevento show, cuore Trapani

28/01/2017 17:00

SERIE B RISULTATI 23A GIORNATA / La 23esima giornata di Serie B passerà alla storia per le molte emozioni in piena 'zona Cesarini': sono tre le gare in cui il pareggio è arrivato a tempo praticamente scaduto. Andiamo con ordine: l'Ascoli, grazie al rigore di Perez, esce dal 'Manuzzi' di Cesena con un punto sotto al braccio. Stessa sorte della Spal che ringrazia Floccari (al secondo gol consecutivo in altrettante partite) e Pisa che raggiunge il Novara grazie a Gatto. Bella vittoria del Benevento che stende il Carpi con un netto 3-0. Da segnalare la seconda vittoria di fila del Trapani: la cura Calori inizia a farsi sentire, col Pro Vercelli rimontato nella ripresa. Negli altri match, Bari-Perugia e Avellino-Entella terminano in parità, vittoria di misura della Ternana sul Cittadella.

Avellino-Entella 2-2: 27' Lasik (A), 35' Catellani (E), 67' Troiano (E), 86' Moretti (A)

Bari-Perugia 0-0

Benevento-Carpi 3-0: 17' rig.Ceravolo (B), 45' Ceravolo (B), 71' Falco (B)

Cesena-Ascoli 2-2: 28' Renzetti (C), 56' rig.Gatto (A), 75' Rigione (C), 95' rig.Perez (A)

Novara-Pisa 1-1: 64' Casarini (N), 94' Gatto (P)

Pro Vercelli-Trapani 1-3: 45' La Mantia (P), 62' Pagliarulo (T), 81' Barillà (T), 93' Jallow (T)

Ternana-Cittadella 1-0: 67' Falletti (T)

Vicenza-Spal 1-1: 53' Orlando (V), 95' Floccari (S)

CLASSIFICA: Verona 41*, Frosinone 41, Spal 40, Benevento 39, Cittadella 37, Entella 33, Carpi 33, Perugia 32, Bari, 30, Novara 29, Spezia 28*, Ascoli 28*, Vicenza 27*, Brescia 27, Salernitana 27*, Latina 26*, Pisa 25, Avellino 25, Cesena 24, Pro Vercelli 24*, Ternana 23, Trapani 19.

*Una partita in meno

D.G.