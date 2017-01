Fiorentina-Genoa, i convocati di Sousa: UFFICIALE infortunio di Tatarusanu

28/01/2017 16:55

FIORENTINA GENOA CONVOCATI / La Fiorentina dovrà fare a meno di Ciprian Tatarusanu contro il Genoa. Il portiere infatti - si legge in una nota del club - "non sarà disponibile per la gara di domani a seguito di lombalgia comparsa durante l’allenamento di oggi". Spazio quindi al neo arrivato Sportiello che rientra nella lista dei convocati diramata dal tecnico Paulo Sousa. L'elenco completo:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Valero, Vecino.

O.P.