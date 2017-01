Fiorentina-Genoa, Sousa: "Da qui in poi tutte finali. Salcedo? Mai avute interferenze da società"

28/01/2017 16:40

FIORENTINA GENOA SOUSA / "Non possiamo permetterci di abbassare l'intensità perché così siamo più vulnerabili". Si apre così la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Genoa di Paulo Sousa dove il lusitano ha aggiunto: "Per noi le partite sono tutte finali. Non ci dobbiamo accontentare del bel gioco, vogliamo vincere. Dobbiamo avere fame per vincere. Siamo obbligati ad avere questa mentalità".

Poi una puntualizzazione sulla situazione di Salcedo: "No, la società non mi ha mai chiesto di non farlo giocare per vincoli contrattuali. Io prendo le decisioni in base alle mie esigenze e cerco sempre di vincere sempre tutte le gare".

Chiusura dedicata ai suoi due gioielli più giovani e preziosi: "Chiesa e Bernardeschi hanno ampi margini di miglioramento sul piano tecnico e mentale. Noi lavoriamo su tutto, non mi concentro su un aspetto specifico. Chiesa ha iniziato da poco, dobbiamo educarlo, anche se ha avuto una crescita straordinaria. Deve ancora crescere anche a livello fisico, a livello tecnico si può sempre migliorare. Io parlo sempre di intelligenza tattica, è quella che permette di essere un giocatore diverso dagli altri".

D.G.