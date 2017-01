Udinese-Milan, Delneri: "Dobbiamo riprenderci. Gnoukouri può darci una mano"

28/01/2017 16:22

UDINESE MILAN / Luigi Delneri analizza il momento della sua Udinese alla vigilia del match contro il Milan. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Loro hanno raccolto poco ultimamente, ma hanno dimostrato di stare bene fisicamente. Ci sta da parte di tutti attraversare un momento negativo. I nostri obiettivi sono diversi da quelli delle grandi squadre. Dobbiamo sempre analizzare le partite singolarmente e capire i momenti in cui si affrontano determinate partite, come è nella logica generale del calcio. Si affrontano comunque due squadre che cercheranno di ribaltare il trend. Gnoukouri? E' giovane ma ha disputato partite importanti con l'Inter. Giocatore che ha buona tattica, distribuzione di tecnica individuale. Darà solidità al nostro reparto quando si integrerà bene con il gruppo. E' convocabile, ma per conoscenza è giusto convocarlo per farlo inserire bene nel gruppo. Poi, chissà, potrebbe darci una mano se dovesse servire".

M.D.A.