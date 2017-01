Milan, Suso: "Lavoro per meritarmi il posto. Legarsi ai rossoneri? Si, il mio desiderio..."

Martin Sartorio (@SartorioMartin)

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Lunga intervista rilasciata da Suso a 'SportWeek'. Il talento spagnolo, protagonista assoluto del nuovo Milan di Vincenzo Montella ha parlato del suo rapporto con il tecnico, che lo ha lanciato in maglia rossonera: ""Le confesso una cosa: fino ad oggi, con lui non ho mai fatto un lungo discorso - ammette l'ex Liverpool - Non mi ha mai detto: da te voglio questo e quello. Lui ha spiegato alla squadra la sua idea di gioco: tenere palla e attaccare con coraggio. Vuole che l'azione parta dal portiere. Poi ci mette in campo e osserva gli allenamenti. Lavoriamo sempre con la palla e a Montella non sfugge niente. Alla fine decide. A me piace perchè il suo stile di gioco è il mio: non vuole lanci lunghi, ma che manovriamo la palla. E non ha paura di mettere i giovani".

FUTURO ROSSONERO - Il calciomercato Milan prevede il rinnovo di Suso. Il fantasista spagnolo, interrogato sul suo futuro, pare non avere dubbi: "Se la sente di prendere l'impegno di legare la sua carriera al Milan? Sì. Ho sempre detto che il mio desiderio era giocare al Milan - ammette Suso - Sono andato al Genoa un anno fa proprio per dimostrare di essere degno del calcio italiano e di questa maglia. E oggi continuo a lavorare per confermare di meritare un posto in questa squadra".

Un anno fa di questi tempi il calciomercato portava Suso a trasferirsi al Genoa. Il calciatore nei primi sei mesi della scorsa stagione aveva faticato a trovare spazio con Mihajlovic: "Cosa è accaduto con Sinisa? Un giorno mi fa: 'No, tranquillo, giocheremo col trequartista e ho solo te in quel ruolo'. Mi mette in campo contro l'Empoli, in casa. Io ero morto. Non stavo bene. Le gambe non giravano. Mi sentivo come arrugginito. Dopo un'ora mi toglie. Da quel momento non ho più giocato. Mi allenavo bene, forse meglio di adesso, ma non giocavo e non capivo perché. Non pretendevo il posto in tutte le partite, ma lui neanche mi faceva scaldare. Era tutto strano. Una volta il preparatore atletico mi disse: "Ma come fa uno come te a non giocare in questa squadra?". Gli risposi: "Lo chiedi a me?".