Sampdoria-Roma, Giampaolo: "Non firmo per il pari. Ecco la mia colpa..."

28/01/2017 16:09

SAMPDORIA ROMA GIAMPAOLO / Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, si prepara alla gara di domani contro la Roma di mister Spalletti. I liguri affronteranno i giallorossi al 'Ferraris', queste le impressioni del tecnico blucerchiato: "Penso si possa anche mettere in cascina un risultato domani, il fatto che la partita sia contro una big non deve far pensare subito ad una sconfitta. Io non firmo per il pareggio, non lo faccio mai. Sono una squadra solida e che ha delle individualità importanti che possono spostare gli equilibri nel corso dei 90 minuti. Tanti gol falliti? La colpa è mia, sono io il responsabile della cosa, arriviamo spesso alla conclusione comunque".

O.P.