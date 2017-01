Torino-Atalanta, Mihajlovic: "Belotti non deve imborghesirsi"

28/01/2017 15:54

TORINO ATALANTA MIHAJLOVIC / Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta di Gasperini, Mihajlovic ha parlato del suo Torino in conferenza stampa: "Non esiste portare avanti mezzo campionato senza avere obiettivi. Dobbiamo fare più punti rispetto all'andata, poi vedremo dove saremo. Questo l'ho detto anche ai ragazzi".

EUROPA - "Ci si può andare in due anni, per ora è importante onorare i colori del Torino".

ATALANTA - "Ultima chance? Non rispondo a Gasperini. Dimostreremo con i fatti che in casa non siamo inferiori a nessuno".

MAXI LOPEZ - "Con lui non è cambiato nulla".

BELOTTI - "Deve stare tranquillo in campo, evitando i cartellini gialli. Non deve perdere la fame e soprattutto non imborghesirsi".

L.I.